Він зазначив, що вакцинація даним препаратом ведеться поки що без загального примусу.

В окупованому Маріуполі росіяни почали вакцинацію проти COVID-19 своїм "Спутником".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що вакцинація даним препаратом ведеться поки що без загального примусу.

"Однак для робітників, що пішли на роботу до окупаційної адміністрації вакцинація обов’язкова. І це найбільша цікавинка, тому що керівництво окупаційної влади та коло перших колоборантів були лідерами руху антивацінації", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, окупанти відкрили у тимчасово захопленому Маріуполі та в околицях міста чотири фільтраційних центри. Всього там утримують понад 10 тис. осіб.

Як повідомвляв УНІАН, 19 липня Петро Андрющенко зазначив, що за "рішенням" окупаційної "влади" громадяни України позбавлені права власності на нерухомість в Маріуполі. Він звернувся до маріупольців, які вселятимуться у квартири, враховувати, що таке рішення абсолютно незаконне.

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