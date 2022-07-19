Вадим Бойченко зазначив, що в полоні перебувають держслужбовці та муніципальні працівники.

Окупанти відкрили у тимчасово захопленому Маріуполі та в околицях міста чотири фільтраційних центри. Всього там утримують понад 10 тисяч осіб.

Про це розповіла мер Маріуполя Вадим Бойченко під час брифінгу.

"Фільтраційні центри є і в місті Маріуполь, і за межами міста, їх чотири працювало весь цей час. І в них, на жаль, в полоні понад 10 тисяч місцевого населення", - йдеться в повідомленні.

Маріупольський глава вказав, що в полоні знаходяться держслужбовці та муніципальні працівники. При цьому в таких центрах немає лікарів, через що відсутня медична допомога.

За його словами, в одному з центрів зараз утримують майже 2 тисячі чоловіків. Він вважає, що це пов'язано з мобілізацією.

"Ми розуміємо, навіщо вони це роблять. Вони оголосили, що десь у вересні роздаватимуть ці папірці, які називаються паспортами РФ. І це відразу квиток на фронт", - підсумував Бойченко.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників конференції "Азіатське лідерство" в Сеулі, зазначив, що два мільйони українців було вивезено до Росії. Також, за його словами, у фільтраційних таборах залишаються десятки тисяч людей.

У свою чергу Громадянська мережа ОПОРА повідомила, що за приблизними даними, через фільтраційні табори окупантів пройшли понад 1 мільйон українців.

При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що приблизно від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України, у тому числі 260 тисяч дітей, були допитані, затримані і депортовані зі своїх будинків в Росії, в тому числі в ізольованих районів на Далекому Сході, в ході фільтраційних операцій.

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