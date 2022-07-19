Фактично днями відбудеться "націоналізація" вцілілого житла, зазначив радник мера Маріуполя.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначає, що за "рішенням" окупаційної "влади" громадяни України позбавлені права власності на нерухомість в Маріуполі.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Відсьогодні всі громадяни України позбавлені права власності на нерухомість в Маріуполі за рішенням окупаційної влади. Якщо не пройшли реєстрацію в бананових органах бананової республіки. Фактично днями пройде "націоналізація!" вцілілого і піде розселення по ордерах. Тобто було наше, стало чиєсь", - зауважив Андрющенко.

Він звернувся до маріупольців, які вселятимуться у квартири.

"Це рішення не варте паперу, на якому його можна було б надрукувати, якби в окупантів був папір. Абсолютно незаконне. Тому, якщо вже вселились - подбайте про чужу власність, інакше будете нести відповідальність за законом", - закликав радник мера.

Раніше окупанти відкрили у тимчасово захопленому Маріуполі та в околицях міста чотири фільтраційних центри. Всього там утримують понад 10 тисяч осіб.

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