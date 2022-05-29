Інтенсивно проводиться збір донорської крові.

В Криму окупанти припиняють приймати цивільне населення у лікарнях аби звільнити місця для поранених російських військових.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема і санітарних, що обумовлює необхідність створювати додаткові можливості надання медичної допомоги. Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим окупаційна адміністрація розпорядилась припинити прийом цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених. Інтенсивно проводиться збір донорської крові", - йдеться у повідомленні.

Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що російські загарбники спонукають кримчан до примусового донорства крові.

"Постійно отримую інформацію про велику кількість поранених військових РФ в лікарнях та санаторіях тимчасово окупованого півострова. Медичні заклади не можуть впоратися з таким навантаженням, катастрофічно не вистачає крові. У зв’язку з цим активно ведеться примусова кампанія донорства крові на ТОТ Крим. Головний лікар Сімферопольської ЦРКЛ видав спеціальний наказ, в якому зазначено, що необхідно збільшити запаси крові всіх категорій з розрахунком на 1500 реципієнтів та тимчасово зупинити безоплатне надання медичних послуг", - заявила омбудсмен.

Нагадаємо, раніше Денісова повідомила, що в Державній думі Росії пропонують змусити полонених українських військовослужбовців здавати кров для поранених окупантів. Вона наголосила, що практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах.

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