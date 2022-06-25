Модульні лікарні будуються з урахуванням всіх стандартів та дозволяють на своїй базі розмістити високотехнологічне обладнання.

Україна вивчає європейський досвід побудови лікарень модульного типу, виготовлених у заводських умовах.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський під час огляду будівництва подібних медичних закладів у Польщі.

За словами Боруховського, вони можуть з'явитися на деокупованих територіях, де ворог завдав найбільших втрат медичній інфраструктурі. Він зазначив, що такі медичні заклади за якістю ні чим не поступаються традиційному будівництву, проте, завдяки модульним конструкціям, значно скорочуються терміни будівництва. Зокрема, модульні технології дозволяють побудувати лікарню на понад 300 ліжок у максимально короткі терміни — близько року.

"Важливо відновити доступ населення до медичної допомоги в найкоротші терміни. Тому в деокупованих регіонах розглядаємо, зокрема, можливість будівництва сучасних модульних лікарень, які наразі функціонують у Європі. Мова йде не про "вагончики", в яких є доступ лише до найпростіших послуг, а про повноцінні медичні заклади, зведені з модульних конструкцій з повним інженерним оснащенням, що виготовлені в заводських умовах і змонтовані на будівельному майданчику. Такі лікарні не поступаються медзакладам, побудованим за традиційними технологіями, при цьому мають значні переваги у термінах будівництва", - пояснив Боруховський.

Модульні медичні заклади будуються з урахуванням всіх норм та стандартів та дозволяють на своїй базі розмістити високотехнологічне обладнання.

У МОЗ зазначили, що Україна розглядає можливість залучення міжнародних інвестицій у такі об'єкти.

У МОЗ також нагадали, що Україні вже відновлено понад 30 об’єктів медичної інфраструктури, які були пошкоджені російськими окупантами.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на відновлення зруйнованих російською армією українських лікарень знадобиться не менше 32 млрд грн.

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