В Україні діє програма, яка гарантує протезування цивільним дорослим та дітям.

Всі постраждалі від бойових дій цивільні дорослі особи та діти мають право отримати безоплатну хірургічну допомогу, реабілітацію та протезування.

Про це повідомила керівник директорату медичних послуг МОЗ України Олександра Машкевич в ефірі інформаційного телемарафону.

"З початку російської збройної агресії цифри по військовим та цивільним, в тому числі дітям, які потребують протезування, стрімко зростають. Рахунок йде на сотні людей. Щодня ми отримуємо інформацію від кожної з наших областей, особливо з прифронтових, стосовно наших поранених цивільних людей та дітей. Тому намагаємося в якомога найшвидший строк надати медичну допомогу і відповідно, провести курс реабілітації для таких пацієнтів. Якщо це буде необхідно, потім і протезування",- зазначила Машкевич

За її словами, в Україні існує програма, яка гарантує протезування цивільним дорослим особам та дітям, що постраждали в результаті бойових дій. Пацієнт отримує всі послуги безоплатно.

"Надається медична допомога в стаціонарі, туди ж запрошуються фахівці медико-соціальної експертної комісії, проводиться ця комісія і видається безпосередньо індивідуальна програма реабілітації, яка включає в себе також процес протезування. До стаціонару приходять вже фахівці ортезо-протезних підприємств, прямо до ліжка пацієнта, роблять необхідні заміри і укладають договір для виготовлення протезу",-поінформувала Машкевич.

Вона додала, що встановити протез можуть у тій лікарні, де знаходився пацієнт, або безпосередньо в ортезо-протезному підприємстві, де є лікарняні палати та відповідні фахівці.

Керівник директорату медичних послуг МОЗ зауважила, що дві складові програми допомоги цивільним особам, постраждалим в результаті бойових дій, чітко поділені між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством соціальної політики України.

"МОЗ забезпечує надання екстреної медичної допомоги та хірургічного втручання, яке оплачується за рахунок програми медичних гарантій. Кожна лікарня…комунальної форми власності, має укладений договір з Національною службою здоров’я України. І, маючи пакети хірургічної допомоги та реабілітаційних послуг, надає всі ці послуги пацієнту безоплатно. Сам процес протезування, оплати та виготовлення протезу фінансується за рахунок державних програм Мінсоцполітики", - пояснила Машкевич.

Як повідомляв УНІАН, станом на 13 червня більше ніж 815 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 288 дітей загинуло та щонайменше 527 поранено.

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