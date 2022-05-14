Російські окупанти пошкодили 616 лікарень, з них 101 медзаклад зруйновано повністю.

На відновлення зруйнованих російською армією українських лікарень знадобиться не менше 32 млрд грн.

Таку суму назвав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

"Ворог пошкодив 616 медзакладів, з них 101 медзаклад зруйновано повністю. Плюс 375 аптечних закладів зруйновані і не працюють. Тому зараз за попередніми розрахунками на відновлення цих лікарень потрібно 32 млрд грн", - сказав Ляшко.

Міністр зазначив, що МОЗ стратегічно розглядає відновлення медзакладів.

"Ми визначаємо, які лікарні в певному окрузі повинні бути, які відділення вони повинні мати, яка матеріально-технічна база у них повинна бути, і відразу за цим напрямком будемо дооснащувати і відновлювати", – сказав він.

Міністр повідомив, що для відновлення медзакладів Київської області вже завершено "експертний і політичний рівень обговорень". В даний час ведуться обговорення відновлення медустанов Сумської та Чернігівської областей.

"Зараз вони відпрацюють у себе на рівні головних лікарів лікарень по областях, і після цього МОЗ візьме участь у дискусії на політичному рівні. Ми повинні розуміти, яку техніку постачати, щоб лікарні відновилися і ми мали доступ до медичної допомоги, так, як це передбачають вимоги ЄС. Ми будуватимемо в Україні європейську медичну систему... щоб забезпечити доступ до медпослуг для всіх за місцем їхнього проживання", - сказав він.

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