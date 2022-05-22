За ухвалення законопроекту в цілому проголосували 299 народних депутатів.

Верховна Рада обмежила обіг вироблених в Росії чи Білорусі ліків.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За ухвалення законопроекту в цілому проголосували 299 парламентаріїв.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня відповідний законопроект №7313 парламент ухвалив у першому читанні.

Ним пропонується встановити, що у державній реєстрації може бути відмовлено або скасовано її, якщо буде виявлено, що один, кілька або всі етапи виробництва лікарського засобу здійснюються підприємствами, виробничі потужності яких розташовані на території держави-агресора (Росії або Білорусі).

У разі, зокрема встановлення факту, що заявник або його представник пов'язані з суб'єктами господарювання, які виробляють ліки та території Росії чи Білорусі, або здійснювали після 23 лютого правочини щодо участі у хоча б одному з етапів виробництва будь-якого лікарського засобу підприємством, розташованим на території цих країн, держреєстрація в Україні лікарських засобів такого заявника може бути тимчасово скасована шляхом припинення дії реєстраційного посвідчення.

На період введення воєнного стану в Україні уряд за поданням Міністерства охорони здоров'я може тимчасово зупинити експорт лікарських засобів у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров'я в таких лікарських засобах у повному обсязі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у безпечних регіонах України частково відновили планові операції та госпіталізації.

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