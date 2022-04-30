Йдеться про захід та центр України.

У безпечних регіонах України частково відновлені планові операції, які були припинені в перші дні війни. Вони відбуваються за рішенням головних лікарів.

Як повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров’я, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Йдеться про захід та центр України.

"Є питання із Донецькою, Луганською, частиною Запорізької, Миколаївської області. Там з об’єктивних причин планові оперативні втручання не проводяться, оскільки ми не можемо гарантувати безпеку пацієнтам, адже там відбуваються цілеспрямовані напади на лікарні", — зазначив він.

Людям, які хочуть отримати планову медичну допомогу, Ляшко радить виїжджати в більш безпечні регіони.

У деяких регіонах планові операції поновили ще раніше. Приміром, у Києві це сталося в середині березня.

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