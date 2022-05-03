Також планується встановити, що уряд на період дії воєнного стану може тимчасово зупиняти експорт ліків у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров'я України в таких лікарських засобах у повному обсязі.

Ліки з РФ та Білорусі можуть зникнути з українських аптек. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про внесення змін до закону "Про лікарські засоби" щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташоване на території РФ або Білорусі (№7313).

Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні парламенту.

Законопроектом пропонується встановити, що у державній реєстрації може бути відмовлено або скасовано її шляхом скорочення терміну дії реєстраційного посвідчення лікарського засобу у разі, коли за результатами експертизи та/або розгляду реєстраційних матеріалів, доданих до заяви про держреєстрацію, перереєстрацію лікарського засобу або внесення змін до реєстраційних матеріалів буде виявлено, що один, кілька або всі етапи виробництва лікарського засобу здійснюються підприємствами, виробничі потужності яких розташовані на території держави-агресора (Росії або Білорусі).

У разі, зокрема встановлення факту, що заявник або його представник пов'язані з суб'єктами господарювання, які виробляють ліки та території Росії чи Білорусі, або здійснювали після 23 лютого правочини щодо участі у хоча б одному з етапів виробництва будь-якого лікарського засобу підприємством, розташованим на території цих країн, держреєстрація в Україні лікарських засобів такого заявника може бути тимчасово скасована шляхом припинення дії реєстраційного посвідчення.

На період введення воєнного стану в Україні Кабінет міністрів за поданням Міністерства охорони здоров'я може тимчасово зупинити експорт лікарських засобів у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров'я в таких лікарських засобах у повному обсязі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у безпечних регіонах України частково відновили планові операції та госпіталізації.

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