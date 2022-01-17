Урядовці хочуть надати можливість витрачати "тисячу Зеленського" на освіту.

Міністерство освіти і науки надало пропозиції щодо розширення програми "єПідтримка", що передбачає виплату тисячі гривень за повну вакцинацію проти коронавірусу.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Офіс президента.

Урядовці доповіли, що міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми "єПідтримка" на дітей віком 14-18 років.

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Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12-14 років.

"Зокрема, з’явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту", - анонсували в ОПУ.

Деталі щодо пропозицій міністерства поки не розкривають.

Нагадаємо, раніше президент доручив уряду підготувати окрему програму виплати тисячі гривень у межах програми "єПідтримка" для українців віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Крім цього, найближчим часом Кабінет Міністрів планує ухвалити рішення щодо можливості використання коштів за програмою щепленими особами у віці від 60 років. В грудні Зеленський анонсував, що громадяни віком понад 60 років зможуть витратити "єПідтримку" на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків.

За останні два тижні українці витратили понад 600 тисяч гривень, які отримали за вакцинацію проти коронавірусу.

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