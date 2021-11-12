Сертифікат про одужання можна отримати лише двічі на рік та за умови, що лікар зафіксував в електронній системі охорони здоров'я діагноз "COVID-19".

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як отримати дитячий сертифікат про вакцинацію та сертифікат про одужання від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"На сьогодні запущено ще два нових типи COVID-cертифікатів. Один із них - дитячий, який дозволяє батькам дітей від 12 років, які отримали хоча б одну дозу вакцини, завантажити документ у "Дії". Для цього одному з батьків потрібно зайти в "Дію" і додати свідоцтво про народження дитини", - розповіла вона.

Читайте такожУ Дніпрі викрили лікаря, який щодня виготовляв до 30 фейкових COVID-сертифікатів

За словами Карчевич, другий тип сертифікатів - це сертифікати про одужання. Зараз цей документ на останній стадії бета-тестування.

"Сертифікат про одужання буде формуватися лише для тих, у кого лікар зафіксував в електронній системі охорони здоров'я діагноз "COVID-19". Термін дії такого сертифіката становитиме 90 днів від 15-го дня після встановлення діагнозу. Отримати такий документ можна не більше, ніж двічі на рік", - пояснила заступниця міністра.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Антоніна Доломанжи