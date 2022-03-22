Йдеться про офтальмологічні операції, зокрема із заміни кришталиків, операції на серці, заміна суглобів.

У Києві поновлюється виконання планових операцій у випадках, коли вони дозволяють уникнути тяжких наслідків для здоров’я пацієнта.

Про це повідомляє директорка Департаменту охорони здоров’я м. Києва Валентина Гінзбург.

Вона наголосила, що у ситуаціях, коли неекстрені операції дозволяють уникнути тяжких наслідків для здоров’я пацієнта, планові госпіталізації в столиці проводитимуться безвідмовно.

Гінзбург повідомила, що внесено зміни до попереднього наказу МОЗ, яким тимчасово припинялися планові госпіталізації на період воєнних дій.

Вона зазначає, що, зокрема, наразі заклади охорони здоров’я можуть виконувати планові госпіталізації для оперативних втручань у випадках, якщо не є зайнятими понад 50% ліжкового фонду хірургічного профілю.

Директорка департаменту зазначила, що в умовах воєнного стану є необхідність мати резерв ліжок для надання медичної допомоги пораненим та тим, хто без лікарського втручання просто не має шансів вижити. Та є категорія пацієнтів, для яких оперативне втручання просто зараз можливо не є життєвонеобхідним показом, проте зволікання може призвести до критичного погіршення стану здоров’я.

"Наприклад, це офтальмологічні операції, зокрема із заміни кришталиків, операції на серці, заміна суглобів. Людям "болить" сьогодні і кожного дня вони страждають все більше. Вчасно виконане планове оперативне втручання підвищує шанси на збереження здоров’я та подальше повноцінне життя. Тож має бути виконане, якщо наявність вільних ліжок та вільних "рук" лікарів це дозволяє", - вважає Гінзбург.

Директорка департаменту пояснила, що людина, яка потребує госпіталізації з подібних причин, може звернутися до свого сімейного лікаря або профільного спеціаліста районного Консультативно-діагностичного центру. Фахівець, з огляду на стан пацієнта, зробить висновок щодо необхідності перебування в стаціонарі та надасть відповідне направлення.

Також вона нагадала, що витратні матеріали для низки оперативних втручань закуповуються за рахунок міського бюджету, тож є для киян безкоштовними.

"Сьогодні я провела онлайн-наради з директорами Центрів первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичних центрів та лікарень. До відома всіх керівників доведено інформацію щодо безвідмовності у планових госпіталізаціях за невідкладними показами. Тож звертайтеся до лікарів та визначайтеся щодо доцільності проведення операцій або можливості їх відтермінування", - зазначила Гінзбург.

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