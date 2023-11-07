"Артктур" характеризується дещо підвищеним рівнем заразності.

В Україні зафіксували новий підвид штаму коронавірусу "Омікрон", який має назву "Арктур". Це сталося в Дубенському районі Рівненської області.

Як повідомив голова ОВА Віталій Коваль, цей субваріант "Омікрону" вперше виявили в Індії у січні 2023 року, після чого він швидко поширився світом.

За словами Коваля, "Артктур" характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, - в 1,2 рази більше за штам "Кракен".

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Акртур - симптоми

"Арктур" викликає у пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19: високу температуру, кашель, біль у горлі, м'язову слабкість. А також додає новий симптом - сверблячий кон'юнктивіт (рожеве око) без гною, але з відчуттям липкості в очах", - зазначив голова Рівненської ОВА.

Утім, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює "серйозність" даного штаму, як низьку.

"Водночас, бачимо, що "корона" нікуди не зникла і вакцинація від неї, як і раніше бажана, особливо у віці 65+. Тим паче, минулого тижня мали летальний випадок в Костопільській громаді. Вакцини досі безоплатні та у вільному доступі", - додав Коваль.

Коронавірус - новини

Як повідомляв УНІАН, станом на середину жовтня в шести областях України виявлено 10 випадків штаму "Еріс" - підвиду COVID-19. В Україні перші випадки "Еріс" були зафіксовані у перший тиждень червня, а вперше зареєстровано у світі 17 лютого 2023 року.

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