За даними ВООЗ, на фоні поширення підтипу ВА.5 в Європі почала зростати кількість тяжких випадків та смертей.

В Україні виявили новий різновид штаму "Омікрон".

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Завдяки секвенуванню зразків вдалось виявити, що в Україні з’явився новий різновид штаму "Омікрон" – ВА.5. Наразі цей штам виявили у Чернівецькій області – 7 випадків", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що раніше в Україні визначали лише різновиди ВА.1 та ВА.2 цього штаму.

В МОЗ зазначають, що новий різновид штаму був вперше виявлений у Південній Африці у зразку, відібраному 25 лютого 2022 року.

"У травні цього року у Європейському центрі контролю та профілактики захворювань назвали підтипи ВА.4 та ВА.5 "такими, що викликають занепокоєння". Станом на 17 липня підтип ВА.5 штаму "Омікрон" виявляють у більш ніж 75% зразків, відібраних у пацієнтів із COVID-19 у США та майже у 80% зразків у Великобританії", - повідомляє МОЗ.

Також зазначається, що у середньому цей підтип розповсюджується в країнах Європи на 50% швидше у порівнянні із підтипом ВА.2, який поширювався цієї зими – одразу після первинного штаму "Омікрон".

Якщо порівняти підтип BA.5 із "основним" штамом "Омікрон" та ВА.2, то можна сказати, що цей різновид є ближчим до останнього – він має лише чотири додаткові мутації. Фактично це означає, що вірус може більше ухилятись від імунної відповіді.

За даними ВООЗ, на фоні поширення підтипу ВА.5 в Європі почала зростати кількість тяжких випадків та смертей.

"Разом із тим прямих доказів зв’язку між цими двома подіями наразі немає. Необхідні подальші дослідження, спрямовані на визначення тяжкості перебігу захворювання, спричиненого цим підтипом штаму "Омікрон", - зазначають в МОЗ.

В повідомленні сказано, що отримання бустерної дози значно підвищує рівень утворення нейтралізувальних антитіл навіть проти цього підтипу вірусу.

Водночас зазначається, що більшість доступних досліджень імунітету проти підтипу ВА.5 були проведені "у пробірці" та потребують подальшого підтвердження.

"Водночас з досліджень клітинного імунітету відомо, що Т-клітини, утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму "Омікрон". Саме клітинний імунітет пов’язують із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті", - зазначає МОЗ.

Як писав УНІАН, заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розказав, що в Україні ситуація з розповсюдженням COVID-19 стабільна, проте через низькі показники тестування виявляють дуже мало хворих.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня голова профільного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький заявив, що у Європі виникла нова хвиля COVID-19, спричинена штамом "Омікрон" Міністерство охорони здоров'я України готується до неї.

Він нагадав, що традиційно хвиля коронавірусу у Європі за декілька тижнів "доходить" до України.

У МОЗ закликають громадян зробити щеплення від COVID-19.

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