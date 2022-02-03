Коронавірус в Європі "вгамується" після зими, вважає директор Європейського регіонального бюро ВООЗ.

В Європі країни завдяки трьом факторам отримали можливість взяти під контроль передачу коронавірусу COVID-19.

Перший фактор – у багатьох людей з’явився імунітет завдяки щепленню й перенесеній хворобі, другий – вірус схильний менше поширюватись під час теплої погоди, третій – при штамі "Омікрон" люди легше хворіють, розповів директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге під час брифінгу, пише АР.

Він додав, що після того, як закінчиться зима, на Європу очікує тривалий період спокою.

Клюге повідомив, що майбутня весна "залишає нам можливість для тривалого періоду спокою і набагато вищого рівня захисту населення від будь-якого поновлення передачі".

Читайте такожВООЗ закликали країни захистити людей від "Омікрону" усіма способамиНагадаємо, Ганс Клюге наприкінці січня говорив, що Європа, ймовірно, наближається до кінця пандемії коронавірусу на тлі поширення варіанту "Омікрон".

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ зазначав, що до березня новий штам можуть підхопити 60% жителів Європи.

Пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року. В Європі, зокрема і в Україні, було кілька хвиль захворюваності.

Ситуація з поширенням COVID-19 погіршилася восени, оскільки почав поширюватися "Омікрон" і витісняв попередній штам – "Дельта".

В Україні 2 січня коронавірус діагностовано у рекордної кількості українців – вірус знайшли у 39 620 громадян.

Вас також можуть зацікавити новини: