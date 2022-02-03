В Україні за добу виявили 39 620 нових випадків COVID-19 - це рекордна кількість за увесь час пандемії. У числі хворих також 4446 дітей та 1035 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 4136 осіб; зафіксовано 210 летальних випадків; одужали 9380 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 190 635.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 4 169 897 осіб;
- одужало – 3 650 854 особи;
- летальних випадків – 100 809;
- проведено ПЛР-тестувань – 18 308 056.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2437;
Вінницька область – 1407;
Волинська область – 1352;
Дніпропетровська область – 2017;
Донецька область – 1754;
Житомирська область – 2933;
Закарпатська область – 818;
Запорізька область – 1043;
Івано-Франківська область – 2423;
Київська область – 1439;
Кіровоградська область – 308;
Луганська область – 840;
Львівська область – 2369;
Миколаївська область – 823;
Одеська область – 2982;
Полтавська область – 1284;
Рівненська область – 1986;
Сумська область – 1662;
Тернопільська область – 1644;
Харківська область – 1827;
Херсонська область – 968;
Хмельницька область – 2283;
Черкаська область – 931;
Чернівецька область – 975;
Чернігівська область – 1115.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
В Україні вчора 75 тис. 195 людей отримали щеплення від COVID-19. Про це у Facebook інформує Міністерство охорони здоров’я.
Першу дозу введено 23 тис. 595 людям, другу дозу – 27 тис. 938, додаткову дозу отримали 836 осіб, бустерну – 20 тис. 826.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 15 млн 396 тис. 725 людей, з них отримали дві дози вакцини – 14 млн 700 тис. 198, додаткову дозу – 18 тис. 728, бустерну – 398 тис. 374 людини.
Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.
Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.
З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову,третю дозу вакцини від коронавірусу.
Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.