Оптимальний термін введення бустерної дози становить від шести до дев'яти місяців після другого щеплення.

В Україні з 6 січня почали робити бустерну дозу вакцину від коронавірусу. У МОЗ розраховують вийти на показники вакцинації нею до нової хвилі COVID-19 у 300-400 тисяч людей.

Про це в інтерв'ю "ВВС Україна" розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, переважно фокус буде на представниках об'єктів критичної інфраструктури та медипрацівниках. Оскільки ці сфери - ключові під час спалахів.

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Бустерна доза: якими вакцинами можна робити

За словами Кузіна, рекомендовано робити бустер мРНК вакцинами - це Pfizer або Moderna. Обирати між ними можна. За винятком вакцини CoronaVac. Після неї рекомендовано робити бустерну дозу Pfizer або CoronaVac.

Побічні ефекти після бустера

"Після бустерної дози не реєструють якогось збільшення побічних ефектів. У країнах, де вже широко запроваджують бустер, кількість несприятливих подій така ж сама, як і при базовому курсі щеплень", - наголосив головний санлікар України.

Бустерна доза: терміни, в які потрібно зробити

Якщо людина прийшла раніше на бустерну дозу, ніж через 6 місяців після другого щеплення, то вона бустер не отримає. Якщо пізніше, то отримає, пояснює Кузін. Оптимальний термін введення бустерної дози становить від шести до дев'яти місяців. Але навіть, якщо через 10 місяців прийде, то все одно буде бустер.

Як повідомляв УНІАН, Україна запровадила бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для усіх вакцинованих від 18 років.

Зокрема, бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавіруса "Омікрон". Бажаний період її введення - від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення від COVID-19.

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