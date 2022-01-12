Через штам "Омікрон" епідемічні показники можуть зростати набагато стрімкіше, ніж раніше, зазначили в Національній академії наук нашої країни.

В Національній академії наук України проаналізували динаміку кількості нових виявлених випадків зараження коронавірусом COVID-19 в нашій країні й зробили висновок, що розпочинається нова хвиля захворюваності.

У порівнянні з останніми числами грудня кількість позитивних тестів на коронавірус зросла майже на 40%, йдеться на сторінці НАН у Facebook.

В Академії зазначили, що в Україні збільшилась кількість проведених тестів.

"…Згідно з даними про заразність штаму "Омікрон" та епідемічних тенденцій низки країн світу, можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ МОЗ сказали, чи посилюватимуть карантин через "Омікрон"В НАН додали, що на динаміку епідемії COVID-19 може суттєво вплинути відкриття канікул після шкіл й сезонність.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін говорив, що в державі новий сплеск захворюваності на коронавірус очікується наприкінці січня.

Нагадаємо, 10 січня коронавірус в Україні діагностували у 5 429 осіб, а 9 числа – у 1 969.

Пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року, у цьому ж місяці в Україні запровадили карантинні заходи. В нашій державі вже було кілька хвиль захворюваності на COVID-19.

Низка виробників вже випустили вакцини від коронавірусу, вакцинація в Україні розпочалася наприкінці лютого 2021 року.

Коронавірус мутував, в нашій державі знайшли кілька його видів – спершу було виявлено штам "Дельта", а пізніше – "Омікрон".

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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