Наслідки зміни клімату для здоров'я будуть одним з головних питань порядку денного саміту Cop28, який пройде цього тижня в Дубаї.

Науковці вважають, що одного разу зможуть спрогнозувати, як атмосферні умови впливають на пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, і попереджати про наближення небезпечної погоди.

Вони вважають, що те, як зміни температури, вологості та забруднення повітря впливають на серцево-судинні захворювання, і вивчення цього зв'язку створить нову наукову область під назвою кардіометеорологія. Про це пише Telegraph.

На думку науковців із угорського Центру серця і судин університету Земмельвайса, важливість цієї області, імовірно, буде зростати, оскільки зміна клімату призводить до більш екстремальних погодних умов у багатьох частинах світу.

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Вони відстежували госпіталізацію пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями в різних атмосферних умовах і виявили, що діабетики особливо страждають від різких перепадів температури і підвищених концентрацій озону.

"Важливість наших висновків зростає в контексті того, що екстремальні атмосферні умови і забруднення повітря, ймовірно, стануть більш поширеними в майбутньому", - підсумували науковці в дослідженні, опублікованому в European Heart Journal.

У дослідженні взяли участь 7230 пацієнтів, госпіталізованих з гострими серцево-судинними захворюваннями за п'ятирічний період. Дослідження вивчало їх демографічні показники, а також зв'язок між метеорологічними умовами та такими факторами, як гіпертонія, гіперліпідемія та діабет.

В кінцевому підсумку автори дослідження сподіваються, що зможуть створити "Кардіометеорологічну систему оповіщення", яка буде прогнозувати небезпечні періоди для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями.

Наслідки зміни клімату для здоров'я займатимуть важливе місце в порядку денному останнього раунду переговорів Організації Об'єднаних Націй з клімату, який відбудеться цього тижня.

Головний керівник охорони здоров'я континенту повідомив Telegraph, що саміт стане рятувальним кругом для африканських країн, які борються з підвищенням температури.

Генеральний директор провідного Агентства охорони здоров'я континенту заявив, що світ повинен прислухатися до думки Африки про вплив зміни клімату на здоров'я, а не повторювати досвід пандемії Covid, коли її голос був відсунутий на другий план.

Лідери африканських країн стверджують, що їхні країни не несуть відповідальності за переважну більшість викидів вуглекислого газу, але їхні народи заплатять за це.

Всесвітня організація охорони здоров'я також цього тижня закликала до того, щоб охорона здоров'я була в центрі дискусій щодо зміни клімату на саміті.

Підвищення температури призводить до смертоносних хвиль спеки і розширює масштаби поширення інфекційних захворювань, таких як холера і денге. Вони також приносять із собою екстремальні погодні умови, такі як шторми, посухи та повені.

Орган охорони здоров'я ООН попередив: "Зміна клімату - це не далека загроза; це нинішня небезпека, яка зачіпає наше здоров'я за кількома напрямками.

"Медичне співтовариство стверджує, що зміна клімату вже впливає на наше здоров'я, сприяючи поширенню інфекційних і трансмісивних захворювань. Переговірникам необхідно терміново усвідомити, що зміна клімату є прямою загрозою глобальному здоров'ю, яку більше не можна ігнорувати або применшувати", - сказано в заяві.

За даними ООН, майже половина людства, або близько 3,5 мільярда людей, проживає в районах, найбільш вразливих до зміни клімату.

За два десятиліття у всьому світі смертність від спеки серед людей старше 65 років зросла на 70 відсотків.

Прогнози Світового банку показують, що без негайних дій зміна клімату може призвести до переміщення приблизно 216 мільйонів людей протягом наступних 25 років, оскільки люди будуть рятуватися від повеней, посух та хвороб.

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Нагадаємо, раніше дослідники з'ясували, що підйом хоча б на 50 сходинок на день пов'язаний із більш ніж 20-відсотковим зниженням ризику серцево-судинних захворювань. Тому людям, можливо, потрібно підніматися всього по п'ять сходових прольотів на день, щоб значно покращити здоров'я серця.

Тим паче, підйом сходами безкоштовний, не вимагає походу в тренажерний зал або будь-якого спеціального обладнання, може здійснюватися за будь-якої погоди.

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