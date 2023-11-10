Будь-яка фізична активність корисніша для здоров'я серця, ніж сидячий спосіб життя, виявили дослідники.

Сон, швидка прогулянка та прибирання корисніші для серця, ніж сидіння, показують дослідження.

Дослідники виявили, що будь-яка діяльність, яка підвищує частоту серцевих скорочень "навіть на хвилину або дві", знижує ризик серцевого нападу або інсульту, пише Thesun. Фахівці уточнили, що до фізичних активностей відносяться підйом по сходах, коротка пробіжка або просто вставання, в порівнянні з сидячим способом життя.

За словами дослідників, скорочення часу сидіння і заміна на помірні фізичні вправи допомогли знизити рівень холестерину, зберегти здорову вагу людей і зменшити їх талію.

Відео дня

Доктор Джо Блоджетт з Університетського коледжу Лондона сказала: "Хоча невеликі зміни в тому, як ви рухаєтеся, можуть мати позитивний вплив на здоров'я серця, інтенсивність рухів має значення". Вона пояснила, що корисна практично будь-яка діяльність, яка збільшує частоту серцевих скорочень і змушує дихати швидше, навіть на хвилину або дві.

Також корисне буде інтенсивне прибирання, наприклад, миття вікон або підлоги, їзда на велосипеді або бадмінтон.

За словами дослідників, піші прогулянки, біг підтюпцем, робота лопатою, швидка їзда на велосипеді, гра в футбол, баскетбол або теніс вважаються "активною" діяльністю.

В цілому фахівці рекомендують займатися певними видами фізичної активності кожен день, а дорослим проводити силові тренування не рідше двох разів на тиждень. Також вони рекомендують дорослим спати від семи до дев'яти годин, а дітям - від дев'яти до 13.

Як зазначає видання, результати недавнього дослідження показали, що помірна і енергійна активність є найбільш корисною, але навіть легкі фізичні вправи, сон або стояння більш корисні для здоров'я, ніж сидіння.

Крім того, дослідники з'ясували, що люди, які сплять менше шести годин на день, можуть отримати більше користі від сну, ніж від фізичних вправ.

"Рівень холестерину покращився, коли лише шість хвилин сидячого способу життя були замінені фізичними вправами, хоча більше фізичних вправ було краще. Рівень цукру в крові також був нижчим, якщо люди проводили більше часу у вправах, стоянні або сні, а не в сидячому положенні", - йдеться в звіті вчених.

Професор Марк Хамер сказав: "Хоча не дивно, що більш активний спосіб життя корисний для здоров'я серця, новим в цьому дослідженні є розгляд ряду моделей поведінки протягом усього дня. Цей підхід дозволить надавати персоналізовані рекомендації, щоб підвищити активність людей відповідними для них способами".

Джеймс Лейпер з британського кардіологічного фонду, зазначив, що почати активний спосіб життя не завжди легко. "Важливо вносити зміни, яких ви зможете дотримуватися в довгостроковій перспективі і які принесуть вам задоволення", - зазначив він.

Що корисно для серця

За даними дослідження американських медиків, вживання шоколаду принаймні один раз на тиждень пов'язано зі зниженим ризиком серцево-судинних захворювань. Вчені виявили, що ризик ішемічної хвороби серця знижується на 8%, якщо їсти шоколад регулярно.

Вас також можуть зацікавити новини: