Випадок у Швеції, швидше за все, означає десятки невиявлених випадків у Європі, каже експерт.

У Європі виявили перший випадок зараження віспою мавп. Інфікування новим штамом вірусу віспи підтверждено у Швеції.

Про це повідомляє Reuters. Цей випадок пов'язали зі зростаючим спалахом захворюваності на віспу мавп в Африці. Відомо, що людина заразилася вірусом, перебуваючи в Африці, і зараз проходить лікування.

"Поява випадку на європейському континенті може призвести до швидкого міжнародного поширення віспи. Випадок у Швеції, швидше за все, означає десятки невиявлених випадків у Європі", – сказав експерт з питань громадського здоров'я і професор Джорджтаунського університету у Вашингтоні Лоуренс Гостін.

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Доктор Брайан Фергюсон з Кембриджського університету зауважив, що випадок зі шведським мандрівником викликає занепокоєння, але не дивує, враховуючи поширення хвороби в Африці.

"Швидше за все, таких випадків буде більше як тут, так і в інших частинах світу, оскільки наразі не існує механізмів, які могли б зупинити завезення випадків віспи", – прогнозує він.

Американські та канадські чиновники заявили, що поки що не виявили жодного випадку захворювання у країнах.

"Це перший випадок захворювання на вітряну віспу першого типу, зареєстрований за межами африканського континенту", – зазначив речник CDC Девід Дейгл, наголосивши, що відомство уважно стежить за спалахом епідемії.

Штам вірусу віспи мавп Ib, що спричинив нинішній спалах, є новим варіантом штаму I, який є ендемічним у Конго. Вірус Clade Ib легше поширюється при звичайному тісному контакті, в тому числі статевому.

Штам Clade I, як правило, викликає більшу кількість важких інфекцій і має вищий рівень смертності, ніж віспа Clade II.

Поширення віспи мавп: це варто знати

У середу, 14 серпня ВООЗ оголосила спалах в Африці надзвичайною ситуацією у сфері громадського здоров'я міжнародного рівня (PHEIC) після того, як випадки захворювання в Демократичній Республіці Конго поширилися на сусідні країни. PHEIC – це найвищий рівень небезпеки в системі ВООЗ.

З початку нинішнього спалаху в січні 2023 року в Конго було зареєстровано 27 000 випадків захворювання та понад 1100 смертей, переважно серед дітей.

Глобальна група виробників вакцин Gavi повідомила агентству Reuters, що має витратити до 500 мільйонів доларів США на вакцинацію країн, які постраждали від ескалації спалаху віспи в Африці.

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