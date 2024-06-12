У МОЗ країни заявили, що одна смерть – це занадто багато, особливо від хвороби, якій можна запобігти.

У Південно-Африканській Республіці (ПАР) зафіксувано першу смерть від віспи мавп. У лікарні помер 37-річний чоловік, підтвердив міністр охорони здоров'я країни Джо Пхаала.

Як пише видання Africa News, з початку червня в країні зафіксовано 5 впадків захворювання. Інші четверо пацієнтів також поки що не одужали, але двох із них виписали на "домашню ізоляцію", а двоє – ще в лікарні.

За словами Пхаала, всі випадки захворювання на віспу в ПАР зафіксовані у чоловіків у віці від 30 до 39 років, при цьому вони не відвідували країни, де зараз спостерігається спалах захворювання, що говорить про місцеву передачу інфекції.

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"Одна смерть – це занадто багато, особливо від хвороби, якій можна запобігти і з якою можна боротися", – прокоментував Пхаала.

ПАР не має вакцини чи іншого лікування від віспи мавп. Департамент охорони здоров'я тільки отримав дозвіл на використання противірусного препарату "Тековірімат" для чотирьох хворих. Міністр закликав громадян країни звертатися до лікарів, якщо вони відчули симптоми цього захворювання.

"Ми можемо запобігти поширенню цієї інфекційної хвороби, якщо ті, у кого є підозра на неї, або ті, хто контактував з хворими, звертатимуться до лікарень", – зазначив міністр.

Віспа мавп у світі

Як повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я тільки за квітень у світі підтвердились 528 нових випадків віспи мавп у 27 країнах. У Європі зафіксували 109 хворих на віспу мавп.

Довідка УНІАН. Віспа мавп - це вірусна хвороба, що поширюється через тісний контакт, зокрема через кров, біологічні рідини, ураження слизової. Вірусом можна заразитися від інфікованих диких тварин, зокрема мавп і гризунів, або через тісний контакт з хворою людиною.

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