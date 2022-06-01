За словами міністра охорони здоров’я, жодного гуманітарного коридору, щоб Україна могла завезти лікарські засоби, не було.

На тимчасово окупованих територіях України, де російський окупаційний режим намагається встановити свою владу, на сьогодні є великі проблеми з доступом до лікарських засобів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Жодного гуманітарного коридору з нашого боку, щоб ми могли завезти лікарські препарати до закладів охорони здоров’я, не було. Ми маємо комунікацію з головними лікарями, і на сьогодні відомо, що є проблема навіть з фізрозчинами. Тільки лікарські препарати, які ми завезли з великим запасом, наприклад, для лікування онкохворих та діалізних хворих, поки ще є", - сказав Ляшко.

Міністр охорони здоров'я звернув увагу на те, що за останній час дуже ускладнилось питання проїзду на тимчасово окуповану територію, навіть з гуманітарною місією допомоги.

"Наприклад, на територію Херсонської області. Волонтерів, які допомагають міністерству завозити медичні препарати, обстрілюють, навіть були летальні випадки. Тому, ризикувати людьми ми не можемо, та й волонтери також не погоджуються", - пояснив Ляшко.

Міністр охорони здоров'я поінформував, що для вирішення питання відомство активно комунікує з Червоним Хрестом, "Лікарями без кордонів" та ВООЗ.

"Щоб ці міжнародні організації змусили російських окупантів виконати Конвенцію по захисту цивільного населення під час війни. Там чітко говориться про те, що окупаційний режим зобов’язаний забезпечити медикаментами заклади охорони здоров’я. Тому що це ті заклади, які повинні виконувати свої функції незалежно від того, що відбувається", - зазначив Ляшко.

Міністр охорони здоров'я додав про колегіальну взаємодопомогу між лікарями на тих територіях, де відбуваються активні бойові дії або де російський ворог намагається установити свій окупаційний режим.

"Таких у нас 235 закладів охорони здоров'я. Якщо у нас є можливість доставити препарати в один заклад, то через медиків цей препарат передається для хворих в інших закладах", - сказав Ляшко.

Міністр охорони здоров'я відзначив роботу всіх лікарів, які продовжують рятувати людей на тимчасово окупованих територіях.

"Велика вдячність всім лікарям, які продовжують робити свою роботу, попри те, що відбувається за вікном. Лікарі продовжують рятувати", - акцентував Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров’я продовжує перераховувати кошти медичним закладам на окупованих територіях, де є зв’язок з керівництвом цих закладів.

Так, за лютий-травень медзаклади у Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях за Програмою медичних гарантій отримали понад 5,2 млрд грн. Ще 50 млн грн перераховано медзакладам, які фінансуються за субвенцією.

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