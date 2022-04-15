Ляшко підкреслив, що знищені лікарні відновити неможливо. Замість них потрібно буде зводити нові.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про те, скільки лікарень окупанти знищили під час війни проти України. Він зазначив, що повністю зруйнованими є 22 лікарні, а от 308 мають різний ступінь пошкоджень.

В інтерв'ю з Аллою Мазур Ляшко підкреслив, що знищені лікарні відновити неможливо. Замість них потрібно буде зводити нові.

Міністр охорони здоров'я додав, що рівень пошкоджень у решті 308 лікарнях різний. В деяких просто вибите скло, а в деяких – зруйновані стіни. Але більшість із них можна буде відновити після проведення певної експертизи.

Водночас він розповів, що відвідував з візитом Чернігів. В одній з лікарень, в яку теж атакували російські загарбники, візуально незначні пошкодження. Але шахти ліфтів перекошені, тож вони не працюють. Відтак в операційну хворих доводиться підіймати буквально на плечах.

Що стосується Луганщини, то там немає жодної лікарні, яка не мала б бодай якихось пошкоджень. Але в області медичні працівники продовжують свою роботу.

Віктор Ляшко додав, що там, де ведуться активні бойові дії, цивільна медицина не може працювати. Натомість до тих регіонів залучені військові медики. Вони забирають поранених, тяжкохворих і доставляють туди, де безпечніше та можуть врятувати життя.

Нагадаємо, Ляшко розказав, в регіонах, де ведуться активні бойові дії, медична допомога надається пораненим на першому етапі тими лікарнями, які є поруч, а потім евакуюють туди, де роблять операції, і далі відправляють на реабілітацію.

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