На деокупованих територіях країни, у тих містах, де лікарні знищено повністю, розгортають польові госпіталі. Процес надання медичної допомоги не зупиняється ні на хвилину.

В регіонах, де ведуться активні бойові дії, медична допомога надається пораненим на першому етапі тими лікарнями, які є поруч, а потім евакуюють туди, де роблять операці, і далі відправляють на реабілітацію.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі інформаційного телемарафону .

За його словами, у Луганській і Донецькій областях, там, де практично не залишилося лікарень, багатьох пацієнтів евакуювали у більш безпечні місця на захід і в центр країни.

Додатково розгорнуті польові шпиталі на заході України, щоб відкатати весь процес технологічно, як будуть працювати ці лікарні.

"На деокупованих територіях Київської, Сумської та Чернігівській областей одразу після деокупації ми звертаємося до департаментів охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, які аналізують ситуацію. Якщо є потреба, оскільки повертаються мешканці, а лікарня знищена, розгортаємо польові госпиталі. У Бучі та Ірпіні запущені лікарні на базі існуючих закладів. У Бородянці працює екстрена медична допомога та оцінюються наслідки і кількість людей, які на зараз там залишилися", - сказав Ляшко.

Також міністр зазначив, що лікарів для роботи з політравмою та вогнепальними пораненнями достатньо. Всі, хто має досвід хірургії та травматології перекваліфікувалися і працюють, щоб рятувати і бійців, і мирних жителів, які сьогодні зазнають пошкоджень. Крім того, на допомогу в Україну вже прибуло 290 іноземних медичних працівників.

Загалом в Україні с початку війни пошкоджено 307 закладів охорони здоров’я, сюди входять і Центри первинної медико-санітарної допомоги. Повністю знищено і не підлягає відновленню 21 лікарня.

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