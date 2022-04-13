Хлопця транспортували до шпиталю Масачусетського університету.

Жителя Маріуполя 16-річного Івана, який отримав поранення під час ракетно-бомбового удару російських окупантів, відправили на лікування та реабілітацію у США.

Хлопця транспортували до шпиталю Масачусетського університету, повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

Спочатку Іван потрапив до реанімації Дніпропетровської лікарні, де кілька днів йому надавали інтенсивну терапію. Потім бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дніпропетровщини, Вінниччини та Львівщини транспортували пацієнта до кордону з Польщею.

Там до порятунку хлопця приєдналися польські медики. У Кракові екстрено прийняли важкого пацієнта, стабілізували стан дитини та підготували до перельоту в США.

"12 квітня спеціальний медборт з летовища Баліце доставив хлопця в супроводі мами Майї на тривале лікування і реабілітацію до США. Команда шпиталю взяла під свою опіку нашого важкого пацієнта. Вдячні за допомогу колегам", – повідомила Микичак.

До літака пацієнта супроводжував український генеральний консул Вячеслав Войнаровський, який впродовж кількох днів допомагав у Кракові мамі хлопця.

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