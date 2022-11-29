Пояснюючи своє рішення, в ВООЗ заявили що традиційна назва захворювання іноді використовувалося в расистському контексті.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вирішила дати нове найменування віспі мавп - небезпечному вірусному захворюванню, черговий спалах якого був зареєстрований в цьому році.

Тепер ВООЗ вводить термін mpox (скорочення від англійської назви "monkeypox" , тобто "віспа мавп"), повідомляє Бі-бі-сі.

Пояснюючи це рішення, в ВООЗ заявили що традиційна назва захворювання іноді використовувалося в расистському і стигматизуючому контексті.

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Організація повідомляє, що термін mpox може вживатися як в англійській, так і в інших мовах.

Нова назва буде офіційно використовуватися разом зі старою протягом року, а після цього повністю її замінить.

Що таке віспа мавп

Вірус віспи мавп був вперше зафіксований у людей в 1970 році. Його назва пов'язана з тим, що за 10 років до цього схоже захворювання вчені виявили у мавп.

Після цього ВООЗ затвердила правила назви захворювань, згідно з якими при виборі термінів потрібно зводити до мінімуму можливі негативні наслідки для торгівлі, туризму або благополуччя тварин. Назви, які можуть образити ті чи інші культурні, соціальні, національні або етнічні групи, використовувати забороняється.

Влітку цього року випадки mpox були зафіксовані в 29 країнах, у тому числі в Європі, Канаді, Австралії та США.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус говорив, що цей спалах незвичайний, оскільки випадки захворювання зареєстровані відразу в декількох країнах за межами центральної і Західної Африки, де ця хвороба є ендемічною.

Проте вже кілька місяців поспіль число хворих mpox знижується.

Більшість хворих - чоловіки, які вступали в інтимні стосунки з іншими чоловіками.

Як розвивається mpox

На даний момент в світі це захворювання діагностовано у дуже невеликого числа людей, і шанси зустріти одного з них мінімальні.

Навіть у віддалених районах ряду африканських країн, де спалахи mpox періодично виникають, люди заражаються вкрай рідко.

Але якщо все ж ви заразилися, то перші симптоми будуть як при грипі - втома, температура і загальний розбитий стан. Медики називають це "інвазивним періодом" захворювання, коли інфекція закріплюється в клітинах організму.

Імунна система активізується, в результаті чого у хворого запалюються гланди. І тільки після цього з'являється висип, який проходить кілька стадій. Спочатку на шкірі з'являються плями червоного кольору, але сама шкіра залишається гладкою. Потім висип стає об'ємним, плями перетворюються в пухирі (папули), а потім в струпи.

На стадії папул пошкодження нагадують гнійники, наповнюючись каламутній білою рідиною. Потім вони починають підсихати і покриватися кірками, які при повному загоєнні відвалюються.

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