Наразі пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування, він має легкий перебіг хвороби.

В Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп. Це сталося сьогодні, 15 вересня. Діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"Наразі пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування, він має легкий перебіг хвороби. Діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню, яке було проведено обласним Центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Зараз триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку", - йдеться у повідомленні.

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Пацієнт розповів, що він не контактував із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Проте медики встановили, що він був інфікований у одному з великих міст країни. Це вдалося з'ясувати за симптомами захворювання та попередніми результатами збору епідеміологічного анамнезу.

"Із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура, висип на тілі. З метою збереження комфорту пацієнта область реєстрації випадку не наводиться. Нагадаємо, віспа мавп — віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. Вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми", - додали у Міністерстві.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у США повідомили про першу підтверджену смерть від віспи мавп.

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