У ВООЗ зазначили, що система охорони здоров’я по всій Україні перевантажена, а медичних працівників не вистачає.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) розширює місію з порятунку життів по всій Україні, щоб надати фізичну та психічну допомогу зростаючій кількості жертв війни, позбавлених лікування.

В Україні працюють сім центрів ВООЗ з забезпечення потреб людей, які постраждали від війни, передає Голос Америки. Зараз організація створює восьмий хаб у стратегічному місті Одеса.

Менеджер ВООЗ з питань кризових ситуацій в Україні Доріт Ніцан сказала, що ВООЗ прагне допомогти людям, чиє фізичне та психічне здоров’я постраждало або погіршилося внаслідок російського вторгнення.

Вона зазначила, що мільйони людей із хронічними захворюваннями не отримують лікування від станів, які загрожують життю. Вона уточнила, що люди, які не отримали ранньої діагностики та лікування раку, страждають від прогресуючих пухлин.

Так само повідомила вона, стан людей, які не змогли отримати лікування від гіпертонії, інсульту, діабету та інших фізичних і психічних захворювань, погіршився.

"Через війну люди стають різними способами інвалідами. Шум і бомбардування шкодять слуху", - сказала Ніцан. - Наземні міни були причиною ампутацій. І, звичайно, страх, горе та невпевненість, які впливають на психічне здоров’я".

Ніцан підкреслила, що система охорони здоров’я по всій країні перевантажена, медичних працівників не вистачає. Багато з них були вбиті, інші залишили країну. Вона розповіла, що внутрішньо переміщені особи роблять усе можливе, щоб заповнити прогалини.

Вона також повідомила, що ще однією проблемою є те, що багато людей, які потребують допомоги, не можуть бути доступні через бої.

"Ми не маємо доступу до всіх територій. Зараз багато територій піддаються обстрілу, нападу. (…) Ми просимо про гуманітарні коридори, щоб мати змогу втрутитися та піклуватися про тих, хто цього потребує".

На жаль, зазначила представниця ВООЗ, на численні запити агенцій з надання допомоги щодо забезпечення гуманітарних коридорів й доставці допомоги в обложені райони, не було отримано позитивної відповіді.

Як повідомляв УНІАН, раніше у ВООЗ попередили, що у Маріуполі можливий спалах холери, є проблеми із відсутністю води та її якістю.

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