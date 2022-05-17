У ВООЗ готують вакцини від холери.

У Маріуполі можливий спалах холери, є проблеми із відсутністю води та її якістю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила менеджер Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань інцидентів в Україні доктор Доріт Ніцан.

За її словами, наразі окуповані території, а особливо Маріуполь, у небезпеці.

Зокрема, у Маріуполі окупанти частково відновили водопостачання, однак через значні та непоодинокі пошкодження труб питна вода змішується із витоками з каналізації.

"Ми отримуємо інформацію від неурядових організацій, що у Маріуполі каналізаційні води змішуються з питною водою. Це загрожує поширенням багатьох хвороб, особливо холери. Ми готуємось до цього, готуємо вакцини, співпрацюємо з неурядовими організаціями, які можуть їздити туди і підтримувати людей", - зазначила Ніцан.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій заявив, що під час війни в Україні є ризик зростання захворювань на дифтерію та холеру. Він зазначив, що вже зафіксовані випадки дифтерії в Тернопільській області.

Вас також можуть зацікавити новини: