Зараз прикордонник проходить реабілітацію, після чого планує повернутися в стрій.

Лікарі з Чернігова та Києва врятували життя молодого українського прикордонника, який отримав важке поранення в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про поранення, лікування та плани на майбутнє старший лейтенант Віктор Дерев’янко розповів журналістам телеканалу "Суспільне. Чернігів", повідомляє прес-служба ДПСУ.

Як розказав український військовий, 24 лютого, о 4.15 ранку, рашисти за допомогою дронів-камікадзе атакували наметовий табір на українсько-білоруському кордоні в Чернігівській області. Дерев’янко та ще шестеро його побратимів отримали поранення. Троє з них були у важкому стані.

"Це просто щастя, що я вижив після такого", – зізнається прикордонник.

Чоловік прокинувся від різкого болю й вибуху фугасу, який скинув перший дрон над наметом українських захисників. З руки текла кров, а вибухи ставали все сильнішими. Всі, хто перебував у наметі, сховалися під ліжками. Сам Віктор з огляду на свій стан не міг навіть піднятися з ліжка і зорієнтуватися в тому, що відбувається. Вийшло встати тільки після третього вибуху.

Як з’ясувалося пізніше, один осколок пройшов наскрізь через руку, інший потрапив у живіт і увійшов у лівий шлуночок серцевого м’яза.

О 5.30 того ж ранку до прикордонників приїхала "швидка допомога" і Дерев’янка повезли у військовий госпіталь Чернігова. Там і провели перше хірургічне втручання. Потім, у той же день, чоловіка транспортували в Київський госпіталь прикордонників, де була зроблена ще одна операція.

26 квітня пораненого відвезли в Інститут серця, де вирішили вирізати осколок.

"Після операції Тодуров (серцево-судинний хірург, професор, генеральний директор ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України" Борис Тодуров, - УНІАН) сказав, що осколок уже увійшов у серце. Що, мовляв, твоє щастя, що приїхав", – розказав старший лейтенант.

Зараз прикордонник проходить реабілітацію, після чого планує повернутися в стрій.

"Буду служити Україні, поки не закінчиться війна, поки не очистимо нашу країну від цієї нечисті. А потім… будувати будинок, створювати сім’ю, все як у людей…", - говорить чоловік.

Нагадаємо, раніше УНІАН розказував історію жительки Лиману Донецької області - 35-річної Катерини, яка внаслідок обстрілу міста росіянами 1 травня отримала важке поранення.

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