Жителька Лиману Донецької області 35-річна Катерина внаслідок обстрілу міста росіянами 1 травня отримала важке поранення.
Історію жінки розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.
Там зазначили, що під час обстрілу ракета влучила просто у квартиру жінки, внаслідок чого вона втратила дитину, а також руку та ногу.
"1 травня росіяни почали обстрілювати Лиман, де проживала сім’я Герман: Катерина, її чоловік Костянтин та 6-ти річний син Дамір. Зненацька пролунав вибух: снаряд влучив просто у їхню квартиру", - розповіли в медичному об'єднанні.
Чоловік Катерини не постраждав і зміг винести поранену дружину. Рятувальники одразу повезли жінку до лікарні у Слов’янськ.
Катерина отримала важкі травми: осколки влучили у живіт, також їй через сильні пошкодження довелось ампутувати руку та ногу. Друга рука - сильно потрощена. Жінка була у важкому стані і втратила дуже багато крові.
Катерина була вагітною, тож медики до останнього боролися і за життя її 12-тижневої дитини, але її так і не вдалося врятувати.
Зі Слов’янська Катерину перевезли до Дніпра, а через деякий час до Києва, а потім до Львова. Звідти жінку евакуювали до Швеції, де її мають протезувати та реабілітувати.
Сама Катерина мріє якнайшвидше повернутися до України, адже хоче восени відвести сина до першого класу.