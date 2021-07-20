Операцію провів кардіохірург Чіро Майелло в лікарні Azienda Ospedaliera dei Colli італійського Неаполя.

Французька компанія CARMAT, яка раніше отримала ліцензію на продаж створених нею в штучних умовах імплантів сердець Aeson, вперше продала одне з них.

Про це повідомляти прес-служба компанії.

Операцію з пересадки біопротезу провели в італійській лікарні Azienda Ospedaliera dei Colli в Неаполі. Керував процесом кардіохірург Чіро Майелло.

Читайте такожПодвійне диво: іспанські лікарі пересадили серце двомісячній дівчинці (відео)"Цей імплант є першим продажем CARMAT з моменту її створення в 2008 році. Це важлива віха, яка відкриває нову главу в розвитку компанії", - заявили в CARMAT.

Сама операція обійшлася в 150 тисяч євро, проте її оплатила італійська влада. Донор отримав тимчасове серце - клінічні дослідження на живих пацієнтах показують, що такі біопротези дозволяють їм прожити ще близько семи місяців.

Надалі компанія планує зосередити свої зусилля на поставках штучних сердець в кардіологічні клініки Німеччини та кількох інших країн ЄС.

Як відомо, в Україні теж успішно проводять операції з трансплантації - раніше цього року у Запоріжжі пересадили серце від мертвого донора.

А в січні на Закарпатті помер 30-річний чоловік, якому за місяць до цього пересадили серце.

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Автор: Станислав Кожемякин