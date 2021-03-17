Органи відібрали у пацієнта, який загинув від інсульту / ua.depositphotos.com
У Запоріжжі медики провели складну операцію з пересадки серця.
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Місцеві лікарі разом з київськими фахівцями врятували 38-річного чоловіка, який чекав донора вже кілька років.
Орган відібрали у пацієнта, який загинув від інсульту, його рідні на це погодилися.
Відразу після пересадки серця, медичні бригади провели ще кілька операцій - з пересадки печінки і двох нирок.
Новини України: у Запоріжжі провели складну операцію з пересадки серця
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