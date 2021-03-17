Медики врятували 38-річного чоловіка, який чекав донора серця вже кілька років.

У Запоріжжі медики провели складну операцію з пересадки серця.

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Місцеві лікарі разом з київськими фахівцями врятували 38-річного чоловіка, який чекав донора вже кілька років.

Орган відібрали у пацієнта, який загинув від інсульту, його рідні на це погодилися.

Відразу після пересадки серця, медичні бригади провели ще кілька операцій - з пересадки печінки і двох нирок.

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Автор: Людмила Жерновська