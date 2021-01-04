30-річний житель Мукачева Закарпатської області, якому наприкінці грудня у Львові пересадили серце, помер.
Як повідомила в Facebook його дружина Вікторія, останній тиждень чоловік перебував у важкому стані.
"Мій чоловік все ще в реанімації. Дуже важкий стан. Нирки не хочуть працювати, постійно на діалізі, а сьогодні зупинилося наше нове серце. Лікарям вдалося його запустити, але нічого не можуть сказати", – відзначала вона 28 грудня.
Вже 3 січня жінка повідомила, що чоловіка не стало.
Нагадаємо, операцію з трансплантації серця успішно провели в лікарні швидкої допомоги Львова. Пересадку органу зробив завідувач відділенням кардіохірургії та трансплантації Центру серця і судин лікарні Роман Домашич.
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Донором стала 42-річна львів'янка. Після того як мозок жінки помер, її мати, чоловік і син погодилися на донорство. Тому новий орган отримав 30-річний чоловік з Мукачева. Його власне серце після пневмонії було в критичному стані. За останній рік воно зупинялося 6 разів.
Трансплантація органів в Україні: що відомо
- Раніше у Львові одночасно провели чотири трансплантації життєво важливих органів від посмертного донора. Ним стала 47-річна жінка, яка померла від розриву аневризми в головному мозку.
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