Всього п'ять вітамінів значно поліпшать самопочуття і зміцнять імунну систему.

Зима зазвичай приносить застуди і хвороби, і надзвичайно важливо піклуватися про себе, щоб залишатися здоровим.

На щастя, існує безліч вітамінів для підтримки організму, пише New York Post. Ось деякі з них, які слід додати до щоденного раціону

Вітамін C

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Є найбільш поширеним вітаміном, який слід приймати регулярно. Добавка має широкий спектр функцій, включаючи: допомогу у захисті клітин та підтримці їх здоров'я; підтримка здорової шкіри, судин, кісток та хрящів; допомога у загоєнні ран. Банани та апельсиновий сік є хорошими джерелами вітаміну С.

Вітамін D

Організм може засвоювати кальцій лише за наявності вітаміну D, що робить його необхідним для підтримки здорових кісток. За даними клініки Майо, цей вітамін також має протизапальні, антиоксидантні та нейропротекторні властивості, які підтримують імунітет, м'язову функцію та активність клітин мозку.

Вітамін D відіграє важливу роль в імунній системі і може знизити ризик аутоімунних захворювань, таких як діабет, астма та ревматоїдний артрит.

Хоча вітамін D не є природним інгредієнтом багатьох продуктів харчування, ви можете отримати його зі збагаченого молока, збагачених злаків і жирної риби, а також прямих сонячних променів.

Вітамін В6

Хоча всі вітаміни групи В важливі, вітамін В6, зокрема, життєво важливий для здоров'я нервової та імунної систем, особливо в сезон застуди та грипу.

Нестача вітаміну В6 може призвести до депресії, сплутаності свідомості та дратівливості. Вітамін допомагає організму перетворювати їжу в клітинну енергію, що може допомогти при зниженні енергії і підвищеній стомлюваності в зимовий період, особливо якщо ви страждаєте сезонним афективним розладом.

Джерелами вітаміну B6 є банани, тунець і лосось, бобові, яловичина і свинина, горіхи, птиця, нут, цільнозернові і збагачені крупи.

Цинк

Цинк - мінерал, який може допомогти підвищити природний захист організму, особливо проти сезонних шкірних захворювань, а також допомагає забезпечити міцний сон.

Цинк допомагає поліпшити імунну систему та функцію обміну речовин. За даними Healthline, він відіграє важливу роль у здоров'ї шкіри, імунній функції та зростанні клітин і може захистити від прищів та запалень.

Фактори ризику дефіциту цинку включають недостатнє щоденне споживання, алкоголізм, генетичні мутації та старість, а симптоми можуть включати діарею, стончення волосся, ослаблення смаку або запаху, сухість шкіри або проблеми з фертильністю.

Омега 3

Цей вітамін особливо важливий у холодні місяці, оскільки допомагає зберегти шкіру зволоженою. Організм не може природним чином виробляти необхідну кількість омега-3, тому важливо отримувати "здорові жири" з їжею або добавками.

Дослідження показали, що омега-3 пов'язані зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, смерті від серцево-судинних захворювань, раптової смерті від аритмії, утворення тромбів, деяких видів раку, хвороба Альцгеймера, деменції.

Риба є найкращим джерелом омега-3.

Залізо

За даними Medical News Today, залізо життєво важливе для гемоглобіну - білка, необхідного для транспортування кисню в крові та виконання інших різних процесів.

Залізо збільшує енергію, сприяє здоровій вагітності. Дефіцит заліза найчастіше зустрічається у спортсменок і може збільшити ризик розвитку діабету та раку печінки.

Інші новини про зміцнення мммунітету

У зимовий сезон, коли лютує застуда і грип, всі ми шукаємо способи, як зміцнити імунітет і подбати про здоров'я. Багато хто звертається до дієтичних добавок для підтримки своєї імунної системи (наприклад, вітаміну C або добавок цинку), але насправді всі необхідні поживні речовини для зміцнення імунітету можна знайти прямо в продуктовому відділі супермаркету.

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