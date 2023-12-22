При цьому медичні працівники не очікують такої кількості хворих, як наприклад, під час минулорічних новорічних свят.

Зі зниженням температури і настанням зими циркулює безліч вірусів, в тому числі грип, Covid-19 і RSV.

У США Центри з профілактики та контролю захворювань (CDC) рекомендують вакцинуватися від усіх трьох вірусів, щоб знизити ймовірність захворювання, пише The Independent. "Якомога швидше отримайте всі рекомендовані вакцини, включаючи грип, COVID-19 і RSV", - закликали в CDC.

"Це забезпечить кращий захист від респіраторних захворювань, у тому числі під час подорожей та зустрічей з родиною та друзями. Ці вакцини також зроблять захворювання менш важким, якщо ви все-таки захворієте", - пояснили фахівці.

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При цьому в CDC рекомендують вакцинуватися всім, хто старше шести місяців, і особливо тим, кому більше 60 років.

Щоб зупинити поширення цих вірусів, CDC також рекомендує профілактичні заходи, такі як перебування вдома, якщо виникли симптоми або початок захворювання, і якщо ви живете з іншими людьми, намагайтеся уникати їх у будинку.

Прикриття при кашлі та чханні також може допомогти захистити оточуючих, а носіння масок допоможе зменшити поширення респіраторних вірусів. Зокрема, останній захід рекомендується тим, хто подорожує, і може допомогти захистити вас і ваших близьких.

Деякі інші методи профілактики включають часте миття рук (якщо мило та вода недоступні, CDC рекомендує використовувати дезінфікуючий засіб для рук щонайменше 60% спирту для знищення мікробів) та використання очищувачів повітря для регулювання його якості в приміщенні.

Медичні працівники оптимістично налаштовані і вважають, що віруси, такі як Covid-19, цього року матимуть менший вплив на сезон відпусток та свят.

Коронавірус в Україні

В Україні зафіксовано пік захворюваності на грип та коронавірус. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, з початку епідемічного підйому захворіло вже 1,3 млн українців.

Він уточнив, що з початку епідеміологічного сезону в Україні від коронавірусу та ГРВІ вже померли 343 людини, серед яких - дві дитини. В середньому ж в Україні зараз з такими діагнозами госпіталізують 4 тис. осіб на тиждень.

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