Скасовувати карантин можуть дозволити собі країни, які "вже все зробили" і "вичерпали ресурс" можливих заходів у питанні подолання епідемії.

Скасування пов'язаних із коронавірусом карантинних обмежень в Україні за прикладом Британії стало б помилкою і призвело до великого зростання смертності.

Таку думку висловив лікар-імунолог Борис Донськой, пише "Обозреватель".

"Ми маємо виробляти колективний імунітет, однак ми повинні розраховувати, якою ціною ми його виробляємо", - сказав експерт.

За його словами, в Україні багато людей з груп ризику досі не вакцинувалися від COVID-19.

"В Україні половина пенсіонерів не щеплена ні першою, ні другою дозою, я вже не говорю про третю (дозу вакцини, - ред.). Тому країна заплатить за таке відкриття і за відсутність карантинних заходів дуже дорогу ціну", - вважає Донський.

Він зазначив, що штам "Омікрон" хоч і вважається менш небезпечним за своїх попередників, але він може викликати тяжкі наслідки у нещеплених.

"Навіть "Омікрон" у нещеплених людей з ризиками важкого перебігу - у літніх людей, у людей із серцевими захворюваннями - все одно дає важкий перебіг, все одно він дасть нам високу летальність. Це неприйнятно", - сказав Донський.

За його словами, скасовувати карантин можуть дозволити собі країни, які "вже все зробили" і котрі "вичерпали ресурс" можливих заходів у питанні подолання епідемії, зокрема, де більшість населення вакциновано.

"Україна ризикує отримати хвилю "Омікрону" досить високою ціною", - попередив Донський.

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Як повідомляв УНІАН, у суботу, 29 січня, коронавірус в Україні діагностували у 24508 осіб, зокрема, у 3378 дітей та 444 медиків.

За добу від COVID-19 щеплено ще понад 34 тисячі осіб. З початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 15318151 особу, із них отримали першу дозу – 15318149, дві дози – 14611834, додаткову дозу – 16597 людей, а бустерну дозу – 333018.

Записатися на вакцинацію в Україні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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