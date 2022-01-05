Також влада Великобританії скасовує вимогу самоізоляції після прибуття для щеплених.

Влада Великобританії прийняла рішення скасувати для вакцинованих від коронавірусу туристів вимогу здавати ПЛР-тест перед прибуттям до Англії.

Про це повідомляє The Independent.

"З п'ятниці ми скасуємо перевірку перед вильотом. Ми також скасуємо вимогу самоізоляції після прибуття", – заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Читайте такожДо 600 євро за годину: в Європі пасажирам компенсуватимуть перенесення авіарейсівКрім того, з 4:00 7 січня скасовується вимога до всіх прибуваючих мандрівників здавати ПЛР-тест в день в'їзду в країну або в один з двох наступних днів і самоізолюватися до отримання негативного результату.

Замість цього вакциновані мандрівники зможуть пройти більш дешевий тест на антиген протягом двох днів після прибуття, при цьому їм не потрібно проходити карантин в очікуванні результату.

При цьому видання підкреслює, що нинішнє ослаблення обмежень поки що поширюється тільки на Англію, але цілком ймовірно, що уряди Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії незабаром послідують їхньому прикладу.

Водночас, жодне з діючих правил поїздок не зміниться для нещеплених мандрівників – вони як і раніше повинні будуть продовжувати здавати негативний тест перед від'їздом, проходити карантин протягом 10 днів після прибуття і здавати ПЛР-тест на другий і восьмий дні самоізоляції.

Таким чином, з 7 січня правила в'їзду в Англію повернуться до того, що діяло в період з 24 жовтня по 30 листопада минулого року.

Як повідомляв УНІАН, Великобританія з 22 листопада 2021 року почала пускати туристів, вакцинованих CoronaVac.