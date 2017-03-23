Вибухи на військовому складі в Харківській області: у РНБО побачили "російський слід"

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко пов'язав вибух на території військового складу Міністерства оборони у Балаклії Харківської області з диверсійно-підривною діяльністю Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції "Місія здійсненна? Аудит зусиль Європейського Союзу у реформуванні сектору цивільної безпеки в Україні".

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"Я хочу наголосити, що всі реформи, які тривають у нашій країні, відбуваються насправді у воєнний час. І сьогоднішня диверсія у Балаклії доводить цей час. Війна на сході не скінчилася, вона триває. Диверсійно-підривна діяльність противника продовжується. І ми мусимо це розуміти і з цього виходити", - заявив Литвиненко.

"І те, що в Києві мир, це так, тому що наші військові, співробітники Служби безпеки, співробітники Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Національної гвардії, прикордонної служби виконують свої обов'язки", - сказав він.