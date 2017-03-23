У ДСНС озвучили масштаби евакуації населення через вибухи на військовому складі поблизу Харкова

Через вибух на території військового складу Міністерства оборони поблизу м. Балаклія у Харківській області евакуйовано майже 20 тис. жителів довколишніх населених пунктів.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, станом на 07.30 з с. Вербовка евакуйовано 2700 жителів в с. Пришиб (відстань 16 км від Балаклії), з с. Яковенкове - 806 жителів у Волохів Яр (20 км від Балаклії), Балаклії - понад 16 317 жителів.

«Усі вибухи відбуваються на технічній території арсеналу. Але спостерігаються поодинокі випадки розльоту осколків», - йдеться у повідомленні.

У ДСНС також поінформували, що рух пасажирського транспорту по залізничній станції Балаклія призупинено та організовано за резервною схемою.

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«На місці події від ДСНС задіяно 55 автоцистерн, 24 одиниці допоміжної техніки від ДСНС та 362 чоловіки особового складу. Також працює 25 автомобілів швидкої допомоги, понад 100 співробітників швидкої допомоги, від Національної поліції - 40 автомобілів та понад 150 чоловік особового складу. На залізничній станції с. Шебелинка чергують два пожежних потяги», - йдеться у повідомленні.

На місці розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на чолі з головою Харківської облдержадміністрації Юлією Світличною, працює оперативна група ДСНС України, яку очолює тимчасово виконуючий обов’язки голови ДСНС Олег Мельчуцький.