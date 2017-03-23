Полторак про вибухи у Балаклії: розглядаються різні способи проведення диверсії

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що розглядаються різні способи проведення диверсії на військових складах, що розташовані у м. Балаклії на Харківщині.

Про це він повідомив на брифінгу, який транслював «112 Україна».

«За попередніми висновками, причиною пожежі на деяких майданчиках зберігання зброї було проведення диверсії», - сказав міністр.

За його словами, розглядаються різні способи проведення тієї диверсії, починаючи від використання безпілотного літального апарату, а також підрив.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі на території військового складу Міністерства оборони, що розташований у Балаклії, виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

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Як повідомив Полторак, за попередніми даними, жертв в результаті вибуху немає. Через вибух евакуйовано майже 20 тис. жителів довколишніх населених пунктів. Над місцем вибуху у 50-кілометровій зоні закрито повітряний простір для всіх літальних апаратів. Рух пасажирського транспорту по залізничній станції Балаклія призупинено та організовано за резервною схемою. Державною прикордонною службою посилено режим прикордонного контролю на східно-південному напрямку.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, за фактом вибуху на складі боєприпасів відкрито кримінальне провадження за статтею 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.

На місці розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на чолі з головою Харківської облдержадміністрації Юлією Світличною, працює оперативна група ДСНС України, яку очолює тимчасово виконуючий обов’язки голови ДСНС Олег Мельчуцький. Також на місце події відбув прем’єр-міністр Володимир Гройсман.