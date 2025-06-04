ЗМІ дізналися, що йдеться про 23-річного столичного спортсмена Дмитра Тулуба.

На блокпості у Києві спортсмен вдарив військовослужбовця Національної гвардії. Йому вручили підозру, повідомляють Київська міська прокуратура та Нацполіція.

Ззаначається, що 1 червня під час комендантської години на одному з блокпостів у Голосіївському районі на в’їзді до Києва зупинили автомобіль Audi A6. За кермом була дівчина у стані алкогольного сп’яніння, на пасажирському - нетверезий 23-річний пасажир.

Поки працівники поліції спілкувались з водійкою, пасажир поводився агресивно та завдав удару одному із нацгвардійців. Як зазначають правоохоронці, підозрюваний професійно займається бойовими мистецтвами.

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Чоловіку оголошено підозру за статтею про умисне завдання працівнику правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (до п’яти років в'язниці).

Як повідомляє LIGA.net з посиланням на джерела, йдеться про Дмитра Тулуба. У прокуратурі зазначили, що просили для підозрюваного тримання під вартою із максимально можливою заставою. Втім, суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Прокуратура оскаржує це рішення.

Тулуб працює тренером із тайського боксу в одному зі спортивних клубів столиці. Зазначається, що чоловік - майстер спорту з ММА, триразовий чемпіон світу з панкратіону, п'ятиразовий чемпіон світу з рукопашного бою, багаторазовий чемпіон України з панкратіону та ММА, дворазовий чемпіон України з комбат джиу-джитсу.

Тулуб активно веде сторінки у соціальних мережах. Зокрема, сьогодні він запостив в Instagram відео тренування із закликом займатись спортом.

Інші інциденти на блокпостах

Як повідомляв УНІАН, раніше на Закарпатті водій мікроавтобуса відмовився зупинятися на блокпосту на вимогу і застосував ніж проти прикордонника.

Згодом стало відомо, що у Рівненській області водій автоцистерни в'їхав у блокпост і збив на смерть поліцейського.

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