Ще двоє людей дістали важкі травми.

У Рівненській області водій автоцистерни в'їхав у блокпост і збив на смерть поліцейського.

Як ідеться в повідомленні поліції Рівненської області, ДТП сталася близько 8:15 на трасі Київ-Ковель-Ягодин. Унаслідок аварії 40-річний поліцейський дістав смертельні травми та ще 2 людини, інший правоохоронець і військовий, важко травмовані.

Цистерна DAF із газом через ДТП не розгерметизувалася. 64-річний водій, житель міста Кременчук, виявився тверезим, його затримали для з'ясування подробиць аварії.

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У ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв наїзд на військовослужбовця, 23-річний нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці. Тандира затримали.

3 серпня у ДБР заявили, що стан сп'яніння судді під час скоєння ДТП підтверджено низкою експертиз.

У серпні того ж року досудове розслідування щодо судді завершено, справа перебуває на розгляді суду.

А в грудні стало відомо, що обвинувачений у смертельній ДТП із нацгвардійцем суддя Тандир розлучився з дружиною, а через тиждень переписав на неї майно.

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