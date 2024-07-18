Постраждав прикордонник, який неушкодженим відбув дві бойові ротації на Донеччині.

На Закарпатті водій мікроавтобуса відмовився зупинятися на блокпосту на вимогу і застосував ніж проти прикордонника.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, після того, як 61-річний водій відмовився зупинитися, його транспортний засіб заблокували.

"Він став чинити спротив. Зокрема, ножем порізав прикордонника, який до того без жодної подряпини відбув дві бойові ротації на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що вже в присутності поліції прикордонникам довелося застосовувати силу та спецзасоби, щоб затримати порушника.

"За злісну непокору та напад на правоохоронців 61-річному чоловікові загрожує кримінальна відповідальність", - додали в ДПСУ.

Згідно з оприлюдненим відео, спочатку чоловіка попросили опустити скло в автомобілі, але він це проігнорував і з кимось розмовляв по телефону. Чоловік заявив, що постанова, згідно з якою він повинен був зупинитись на блокпосту, йому не указ.

"Що у вашому житті такого (сталося - УНІАН), що вам "клему" так зірвало?" - звернувся прикордонник до водія, який розмахував ножем.

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, вказаний водій не захотів стояти в черзі на блокпосту та не виконав вимоги щодо зупинки автомобіля, намагаючись втекти. Коли його мікроавтобус заблокували, він зачинився в салоні, перекривши дорогу іншим учасникам руху.

"Затримати порушника намагалися, застосувавши фізичну силу та газовий балончик. Попри це водій не покинув авто, а дістав ніж та розмахував ним. Після майже трьох годин прикордонники, застосувавши фізичну силу та кайданки, все ж затримали чоловіка", - розповів Глагола.

Інші напади на прикордонників

14 липня на Одещині прикордонник застрелив дезертира, який намагався втекти за кордон та при затриманні чинив опір.

За даними правоохоронців, четверо мобілізованих чоловіків втекли з навчального полігону в Одеській області. Вони планували перетнути державний кордон поза пунктами пропуску, але в одному з населених пунктів були затримані прикордонниками. Один із втікачів напав на прикордонника, намагаючись втекти. У відповідь той застосував табельну зброю та застрелив нападника.

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