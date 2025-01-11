За попередніми даними, щонайменше семеро людей отримали тілесні ушкодження.

Ввечері 10 січня під Львовом автівка зіткнулася з пасажирським автобусом. Внаслідок аварії травмовано щонайменше семеро осіб.

Як повідомляє поліція Львівської області, ДТП сталася вчора близько 19.30 на автодорозі "Куровичі-Рогатин" у селі Затемне Львівського району.

Слідчі встановили, що відбулося зіткнення автомобіля Peugeot 3008, якою керував 36-річний житель Івано-Франківська, та автобуса Mеrcedes-Benz під керуванням 39-річного мешканця Львівського району.

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"Внаслідок ДТП водій легковика та шестеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", - зазначили у поліції.

Серед постраждалих - жительки Львівського району віком 17, 18 і 41 рік, 67-річна львів’янка, 28-річний мешканець Львівського району та 48-річний житель Золочівського району. Поліція відкрила кримінальне провадження. Винуватцю загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Інші ДТП біля Львова: що відомо

Зранку, 15 грудня, стало відомо про масштабну аварію на трасі Львів-Тернопіль за участі вантажівки DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter та легковика BMW. В аварії загинуло семеро людей, ще трьох людей госпіталізували.

Згодом Нацполіція затримала водія легкового авто, який після ДТП втік з місця аварії. Після перевірки правоохоронці виявили, що 24-річний чоловік був п'яним.

За даними Нацполіції, водій BMW, 23-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом DAF, після чого тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події.

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