Під час затримання правоохоронці виявили, що водій був п'яним.

Суд обрав запобіжний захід водію BMW, який напередодні вчинив смертельну ДТП на трасі Львів – Тернопіль, повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що водію авто обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Крім того, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 31-річному пасажиру BMW, який разом із водієм втік з місця аварії і не надав допомогу постраждалим.

ДТП біля Львову: що відомо

Зранку, 15 грудня, стало відомо про масштабну аварію на трасі Львів-Тернопіль за участі вантажівки DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter та легковика BMW. В аварії загинуло семеро людей, ще трьох людей госпіталізували.

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Згодом Нацполіція затримала водія легкового авто, який після ДТП втік з місця аварії. Після перевірки правоохоронці виявили, що 24-річний чоловік був п'яним.

За даними Нацполіції, водій BMW, 23-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом DAF, після чого тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події.

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