Поліцейські зауважили, що після скоєння масштабної ДТП винуватець втік.

Поліція затримала водія автомобіля BMW, який влаштував масштабну аварію, внаслідок якої загинули люди.

За даними Нацполіції, водій BMW, 23-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом DAF, після чого тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинуло семеро пасажирів мікроавтобуса, троє осіб було травмовано – 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій Mercedes Sprinter та його 23-річна пасажирка", - деталізували в Нацполіції.

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Водія BMW поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Попередньо встановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння, призначено експертизу. Триває досудове розслідування у рамках розпочатого кримінального провадження ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу. Вирішується питання про перекваліфікацію злочину.

Масштабна ДТП під Львовом

Сьогодны рано вранцы поблизу Львова на трасі Львів-Тернопіль сталася смертельна ДТП за участі вантажівки DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter та легковика BMW.

Внаслідок аварії загинуло семеро пасажирів мікроавтобуса, ще трьох травмованих учасників ДТП госпіталізували.

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