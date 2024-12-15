Поліція затримала водія автомобіля BMW, який влаштував масштабну аварію, внаслідок якої загинули люди.
За даними Нацполіції, водій BMW, 23-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом DAF, після чого тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події.
"Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинуло семеро пасажирів мікроавтобуса, троє осіб було травмовано – 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій Mercedes Sprinter та його 23-річна пасажирка", - деталізували в Нацполіції.
Водія BMW поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Попередньо встановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння, призначено експертизу. Триває досудове розслідування у рамках розпочатого кримінального провадження ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу. Вирішується питання про перекваліфікацію злочину.
Масштабна ДТП під Львовом
Сьогодны рано вранцы поблизу Львова на трасі Львів-Тернопіль сталася смертельна ДТП за участі вантажівки DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter та легковика BMW.
Внаслідок аварії загинуло семеро пасажирів мікроавтобуса, ще трьох травмованих учасників ДТП госпіталізували.