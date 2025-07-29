Куратори від ФСБ маніпулювали патріотичними переконаннями українця, який щиро вважав, що допомагає українській спецслужбі боротися з ворогом.

СБУ запобігла планам російської ФСБ ліквідувати командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова. Про це повідомила пресслужба українського відомства.

Йдеться, що замах на відомого військового готувала ФСБ, а для вчинення вбивства російська спецслужба завербувала жителя Дніпропетровщини, учасника АТО, під виглядом роботи на СБУ.

"Агентурні операції "під чужим прапором" - це досить нова тактика для російської спецслужби. Під час вербувальних бесід представники ФСБ видають себе за співробітників Служби безпеки й ставлять завдання агентам нібито в інтересах України. Саме на такий "гачок" потрапив учасник АТО з Кам’янського", - розповіли в українській спецслужбі.

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За словами правоохоронців, чоловік був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити не українського командира, а коригувальника, котрий працює на РФ.

Як встановило слідство, чоловіку в одній із соцмереж зателефонувала представниця ФСБ, яка видала себе за співробітницю Служби безпеки України. У процесі розмови вона повідомила, що інтернет-магазин, де фігурант раніше замовляв медичні препарати, нібито фінансує війська РФ. Цю вигадану інформацію вона використала для звинувачення українця у "державній зраді" та повідомила про нібито відкриту проти нього кримінальну справу.

Для посилення психологічного тиску на учасника АТО представники ФСБ надіслали чоловіку підроблену повістку про виклик на допит до СБУ. Після цього йому запропонували начебто "співпрацю" з СБУ в обмін на закриття кримінальної справи. Для цього фігуранту надіслали анкету про прийом до СБУ і дали вказівку прибути до Києва.

Як розповіли у пресслужбі, куратори від ФСБ маніпулювали патріотичними переконаннями українця, який щиро вважав, що допомагає українській спецслужбі боротися з ворогом. Наприклад, один зі співробітників російської спецслужби, який представився фахівцем СБУ, запевняв українця, що потрібні надійні люди й той дуже підходить для такої "роботи". У листуванні зі своїм зв’язковим чоловік висловлював готовність знищувати окупантів - навіть ціною власного життя.

Після прибуття до Києва завербованому поставили завдання: орендувати квартиру в житловому комплексі, де, за версією ФСБ, проживав український військовий командир, якого планували ліквідувати, і почати стеження за автомобілем Філімонова. У повідомленні йдеться:

"При цьому співробітник ФСБ представив українського військового як "зрадника", що нібито наводить удари по Києву. Після одного з масованих ракетних ударів по столиці куратор переконував фігуранта, що відповідальність за це несе "об’єкт", за яким він стежить".

Учасник АТО регулярно надсилав куратору фотозвіти про спостереження: фотографії з двору будинку та опис переміщень військового.

Згодом куратор з російської спецслужби передав фігуранту координати схрону на околиці Києва, де знаходилась автоматична зброя. Після отримання автомата Калашникова чоловік продовжив стеження, а згодом отримав вказівку ліквідувати українського офіцера.

Затримали обдуреного українця, коли той виходив на вулицю зі спорядженою зброєю. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, з якого той листувався з представниками ФСБ.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

"Представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України", - наголошують в українській спецслужбі.

Диверсійна робота РФ в Україні

Нагадаємо, СБУ запобігла теракту в кафе у центрі Києва, який мав відбутися ввечері 23 липня. Жінка планувала залишити у кав’ярні два саморобних вибухових пристрої загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті. Російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечерню годину пік, щоб вбити максимальну кількість людей.

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